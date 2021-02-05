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DÜNYA

Hastanede kapasite dolunca alınmadı! Sokak ortasında doğum yaptı

MEKSİKA'da kapasite dolduğu için hastaneye alınmayan bir kadın sokak ortasında doğum yaptı.

Latin Amerika'da artan koronavirüs (kovid-19) vakaları nedeniyle hastaneler kapasiteleri doldu. Oaxaca eyaletindeki Dr. Manuel Velasco Suárez Hastanesi'nde dolan kapasite nedeniyle 29 yaşındaki hamile bir kadın sokak ortasında doğum yapmak zorunda kaldı. Görüntülerde, bir grup doktorun doğum yapan kadını çevrelediği ve bebeğini doğurmasına yardım ettiği görüldü. Doğumdan sonra bebeğin bir battaniyeye sarılarak, acil girişinden hastaneye alındığı ifade edildi.

Görüntüyü çeken Smith adlı görgü tanığı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, " 10 dakika boyunca kadın sancılar içinde bağırdı. Hastaneden doktorlar dışarı çıktı ve müdahalede bulundu. Bu olay tam bir vahşet" diye konuştu. Öte yandan, Oaxaca Eyalet Sağlık Depertmanı Sözcüsü Juan Marquez'in ise hastanedeki kapasitelerin dolu olduğuna dikkat çekerek, sokakta doktorlar tarafından yapılan müdahaleyi savundu. Bir çok kişi Marquez'in açıklamalarına tepki gösterdi.

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