BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
MEDYA

Arıza 21. bölüm fragmanı

Arıza dizisi 21. yeni bölümüyle 7 Şubat 2021 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Arıza'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arıza 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza'nın yeni bölümünde neler olacak? Arıza 7 Şubat 2021 Pazar akşamı Show TV'de...

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukrayna’da bir kasabada musluklardan deterjan aktı
Balıklı lahmacun nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!
TikTok skandalı bu kez fırından! Ekmekle yapılan çirkin oyuna tepki yağdı
Antalya'da geçerken kadını taciz etti kocası çılgına döndü! Ortalık karıştı
Rusya'da çocukların tren vagonu üzerindeki oyunu ölümle sonuçlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk izlediği dizileri açıkladı! Bakın ne izliyormuş
Korkunç anlar kamerada! Kendisini reddeden kadına baltayla saldırdı
Bursa'da 'pes artık' dedirten manzara! Mutantı da yok sayıp sokak düğünü yaptılar
Volkan Demirel'den Galatasaraylıları sözleri: Dışarıdan 11 adam toplasak yine kazanırız
Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü! Hem adam hem bebek öldü