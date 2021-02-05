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DÜNYA

Ukrayna’da bir kasabada musluklardan deterjan aktı

Demirören Haber Ajansı

Ukrayna'nın Zarechnoye kasabasında evlerin musluklarından deterjan aktı. O anlara dair görüntüler, sosyal medyada yayınlanırken; yetkililerden olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki Zarechnoye kasabasında meydana gelen olayda; kasabada bulunan evlerin musluklarından deterjan aktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; bir kasaba sakininin kovaya su doldurduğu ancak kovada köpük oluştuğu görüldü.

Ukraynalı yetkililerden söz konusu olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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