Ukrayna’da bir kasabada musluklardan deterjan aktı
Ukrayna'nın Zarechnoye kasabasında evlerin musluklarından deterjan aktı. O anlara dair görüntüler, sosyal medyada yayınlanırken; yetkililerden olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki Zarechnoye kasabasında meydana gelen olayda; kasabada bulunan evlerin musluklarından deterjan aktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; bir kasaba sakininin kovaya su doldurduğu ancak kovada köpük oluştuğu görüldü.
Ukraynalı yetkililerden söz konusu olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.