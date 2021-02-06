Cumhurbaşkanı Erdoğan Tohma Köprüsünün açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilen 517,5 metre uzunluğundaki yeni Tohma Köprüsünün açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tohma Köprüsünün açılışında, "Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hüsrana uğrayacaklardır." dedi.
Erdoğan, "Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir." ifadelerini kullandı.