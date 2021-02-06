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Milföy kitkat nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Sizler için çok sevdiğiniz ve bildiğiniz bir tarifimiz var milföy kitkat! İşte sizler için tarifi...

Bu gün sizler için herkesin çok sevdiği kitkat tarifi vereceğiz. Milföy hamurundan kolayca yapabileceğiniz kitkat tarifi gerçeğinden bile daha güzel olacak. Ani gelen misafirlerinize, çay saatlerinde size eşlik edecek bu lezzete bayılacaksınız. İşte sizler için malzeme listesi ve yapılışı. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

1 adet için 1 kare milföy, 1 kaşık çikolata, üzerine sürmek için yumurta sarısı, bir kaç kaşık süt, üzerine serpmek için toz şeker.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=MzkUiYdSy5k&feature=youtu.be

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