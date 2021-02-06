Nihal Yalçın 'Atacağın son tweet ne olurdu' sorusuna 'Demirtaş' cevabı verdi

Oyuncu Nihal Yalçın, sosyal medya platformu Youtube'da katıldığı yayında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Yalçın'a gelen sorulardan bir tanesi de 'Dünya'da atacağın son tweet ne olurdu?' oldu.

Oyuncu Nihal Yalçın, bu soruya 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diye cevap verdi.

Videodaki sunucu da Yalçın'ın yanıtına 'mükemmel' diyerek alkış tuttu.

Nihal Yalçın kimdir?:

29 Mart 1981 yılında İstanbul Kartal’da dünyaya geldi. Aslen Tuncelilidir. Üç kız ve bir erkek kardeşi bulunan Nihal Yalçın, lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde okudu. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Kamera karşısına ilk kez Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? isimli filmde canlandırdığı Bacı Zeyno karakteri ile geçti.

Kurtlar Vadisi, Şöhret Okulu, Güldünya, Avrupa Yakası, Kış Masalı, Cümbür Cemaat Aile, Yalan Dünya ve Beş Kardeş dizilerinde rol almıştır. Nihal Yalçın son olarak usta yönetmen Yavuz Turgul ve büyük oyuncu Şener Şen’in tekrar bir araya geldiği “Yol Ayrımı” isimli sinema filminin kadrosunda yer almıştır.

Nihal Yalçın, Star Tv ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Güven Murat Akpınar, Neslihan Arslan, Dilara Aksüyek, Salih Bademci, Fatih Koyunoğlu, Neslihan Yeldan, Fırat Tanış gibi önemli isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinde Güneş karakterini canlandırdı. 1.66 metre boyunda, 54 kilo olan Nihal Yalçın Koç burcudur.

Yer aldığı dizi ve sinema filmleri:

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno) / Sinema Filmi – 2005

Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007

Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007

Ay Lav Yu (Rukiye) / Sinema Filmi – 2009

Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009

Hayatın Tuzu (Süheyla) / Sinema Filmi – 2009

Avrupa Yakası (Meryem) – 2009

Kış Masalı (Figen) – 2009

Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010

Araf (Derya) / Sinema Filmi – 2011

Kurtuluş Son Durak (Goncagül) / Sinema Filmi – 2011

Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014

Yeraltı (Türkan) / Sinema Filmi 2011

Berlin Kaplanı (Elvan) / Sinema Filmi – 2012

Beş Kardeş (Canan) – 2015

Yol Ayrımı (Emine) / Sinema Filmi – 2017