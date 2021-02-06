Nihal Yalçın 'Atacağın son tweet ne olurdu' sorusuna 'Demirtaş' cevabı verdi
Oyuncu Nihal Yalçın, 'atacağın son tweet ne olurdu' şeklindeki soruya 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyerek cevap verdi.
Oyuncu Nihal Yalçın, sosyal medya platformu Youtube'da katıldığı yayında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Yalçın'a gelen sorulardan bir tanesi de 'Dünya'da atacağın son tweet ne olurdu?' oldu.
Oyuncu Nihal Yalçın, bu soruya 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diye cevap verdi.
Videodaki sunucu da Yalçın'ın yanıtına 'mükemmel' diyerek alkış tuttu.
Nihal Yalçın kimdir?:
29 Mart 1981 yılında İstanbul Kartal’da dünyaya geldi. Aslen Tuncelilidir. Üç kız ve bir erkek kardeşi bulunan Nihal Yalçın, lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde okudu. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Kamera karşısına ilk kez Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? isimli filmde canlandırdığı Bacı Zeyno karakteri ile geçti.
Kurtlar Vadisi, Şöhret Okulu, Güldünya, Avrupa Yakası, Kış Masalı, Cümbür Cemaat Aile, Yalan Dünya ve Beş Kardeş dizilerinde rol almıştır. Nihal Yalçın son olarak usta yönetmen Yavuz Turgul ve büyük oyuncu Şener Şen’in tekrar bir araya geldiği “Yol Ayrımı” isimli sinema filminin kadrosunda yer almıştır.
Yer aldığı dizi ve sinema filmleri:
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno) / Sinema Filmi – 2005
Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007
Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007
Ay Lav Yu (Rukiye) / Sinema Filmi – 2009
Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009
Hayatın Tuzu (Süheyla) / Sinema Filmi – 2009
Avrupa Yakası (Meryem) – 2009
Kış Masalı (Figen) – 2009
Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010
Araf (Derya) / Sinema Filmi – 2011
Kurtuluş Son Durak (Goncagül) / Sinema Filmi – 2011
Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014
Yeraltı (Türkan) / Sinema Filmi 2011
Berlin Kaplanı (Elvan) / Sinema Filmi – 2012
Beş Kardeş (Canan) – 2015
Yol Ayrımı (Emine) / Sinema Filmi – 2017