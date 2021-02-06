Abdurrahim Albayrak'a saldırı! 'Rambo Okan' üzerine yürüdü 'Ne yüzle geldin'

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mostafa Mohamed'in golüyle ezeli rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından röportaj vermeye hazırlanırken tatsız bir olay yaşadı.

"Ne yüzle geldin?"

'Rambo' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, stat çıkışında konuşan Albayrak’a "Ne yüzle geldin, ne yüzle geldin" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.

Spor şube ekipleri, taraftarı yaka paça alandan uzaklaştırdı.