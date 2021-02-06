Ali Koç: Bu mağlubiyet, şampiyonluğumuzun habercisi

İkinci yarıda oynanan oyunun şampiyonluğun habercisi olduğunu belirten Ali Koç, "Hakeme falan sığınmayacağız. İkinci yarıdaki topu ilk yarıda oynayıp maçı almalıydık. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Kazansaydık önemli bir psikolojik üstünlük olacaktı. İkinci yarıdaki oyun şampiyonluğun habercisidir." diye konuştu.

"İzin vermeyeceğimi söyledim" Derbi sonrası protokol tribününde yaşananlar için konuşan Koç, "Çirkin görüntülere stadımızda izin vermeyeceğimi söyledim Abdurrahim Albayrak'a. Mustafa Cengiz'e de söyledim. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. İçeri gidip uyarılarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olacağız" Son olarak taraftara mesaj veren Koç, "Taraftarımıza sesleniyorum. Canınızı sıkmayın. Şampiyon olacağız." dedi.