Arda Turan'dan derbi sonası küfürlü tezahürat
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçın ardından soyunma odasında Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yaptı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden konuk ekip güldü. Sarı Kırmızılılar, yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı; liderliğe yükseldi. Galatasaray üst üste 5. maçını kazandı. Fenerbahçe'nin 9 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.
Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı.