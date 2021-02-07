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Kemal Kılıçdaroğlu tesellisi! "30 yıllık emeğim gitti" diyen esnafa böyle dedi

Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel nedeniyle mağdur olan ve '30 yıllık emeğim gitti' diyen İzmirli esnafın şikayetine 'Çok karamsar olmayın' diyerek cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında geldiği Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Ancak Kılıçdaroğlu burada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İzmirliler, yıllardır çözülemeyen altyapı sorununa yönelik Kılıçdaroğlu'na şikayette bulundu. Onlardan biri de 30 yıllık esnaftı. 

Esnafın 'arka tarafı bir göstersek... Genel Başkanımız halimizi bir görse. Kullanabileceğimiz hiçbir şey kalmadı' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, çözüm vaadi vermek yerine 'çok karamsar olmayın' şeklinde cevap vermeyi tercih etti.

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