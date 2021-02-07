BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
FENERBAHÇE

Ümit Özat'tan bomba iddia: Sezon sonu Fenerbahçe’ye Arsene Wenger gelir

Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası'nda Ümit Özat "Arsene Wenger sezon sonu Fenerbahçe’ye gelir" dedi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden konuk ekip güldü. Sarı Kırmızılılar, yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı; liderliğe yükseldi. Galatasaray üst üste 5. maçını kazandı. Fenerbahçe'nin 9 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

tv100'de yayınlanan VAR Odası programında Ümit Özat iddialı açıklamalarda bulundu. Özat, sezon sonu "Fenerbahçe'ye Arsene Wenger gelir" dedi.

'Arsen Wenger mutlaka Fenerbahçe’nin gündemine gelecek'
Özat'ın VAR Odası'ndaki açıklamaları şöyle; "Bu benim yorumum. Ben Mesut’a dayanarak söylüyorum. Mesut’u getirenler mutlaka altını, üstünü, arkasını, önünü nasıl dizayn edeceklerini de planlı yapmışlardır. Arsen Wenger mutlaka Fenerbahçe’nin gündemine gelecek. Yarın da bile gelebilir..." 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arda Turan'dan derbi sonası küfürlü tezahürat
Faciaya ramak kala! Yolcu dolu otobüs TEM'de kontrolden çıkıp viyadükte asılı kaldı
Nihal Yalçın 'Atacağın son tweet ne olurdu' sorusuna 'Demirtaş' cevabı verdi
Ali Koç: Bu mağlubiyet, şampiyonluğumuzun habercisi
Milföy kitkat nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!
İzmir esnafı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti! 'Burada 35 yıldır CHP iktidarda altyapıyı düzeltin artık'
Derbide ortalık fena karışacak!
Boğaziçi öğrencisi başörtülü Şeyma'nın amacı ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tohma Köprüsünün açılışında konuştu
Küçük kıza anne işkencesinin görüntüleri olay oldu! İşkenceci anne Nurcan Serçe gözaltına alındı