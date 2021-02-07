Ümit Özat'tan bomba iddia: Sezon sonu Fenerbahçe’ye Arsene Wenger gelir

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden konuk ekip güldü. Sarı Kırmızılılar, yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı; liderliğe yükseldi. Galatasaray üst üste 5. maçını kazandı. Fenerbahçe'nin 9 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

tv100'de yayınlanan VAR Odası programında Ümit Özat iddialı açıklamalarda bulundu. Özat, sezon sonu "Fenerbahçe'ye Arsene Wenger gelir" dedi.

'Arsen Wenger mutlaka Fenerbahçe’nin gündemine gelecek'

Özat'ın VAR Odası'ndaki açıklamaları şöyle; "Bu benim yorumum. Ben Mesut’a dayanarak söylüyorum. Mesut’u getirenler mutlaka altını, üstünü, arkasını, önünü nasıl dizayn edeceklerini de planlı yapmışlardır. Arsen Wenger mutlaka Fenerbahçe’nin gündemine gelecek. Yarın da bile gelebilir..."