İşte Fahrettin Altun'un darbe girişiminde ABD'yi işaret ettiği meşhur konuşma

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin üzerinden yıllar geçti. Geride kalan yıllarda hain örgütün yapılanması yok edilirken bir yandan da dış bağlantıları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Amerika’dan gelen ‘darbenin arkasında biz yokuz’ açıklamalarının ardından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da hain girişimden sadece günler sonra TRT 1’de katıldığı bir programdaki ifadeleri yeniden gündeme geldi.

“FETÖ, ABD’den emir aldı”

Altun, o dönemde ABD’nin darbe girişimine etkisini işaret ettiği yayında, “Türkiye’nin bir ulus devlet olarak kendi çıkarlarını öncelemesi, kendi milli çıkarları adına politika yapması, anasının sütü kadar helaldir. Böyle bir ortam ne yazık ki bunu açıkça söylemekte yarar var; ABD’nin de hiç işine gelmiyordu. ABD de bu sürece müdahil olmaya gayret ediyordu. Belirli araçlar kullandılar. Bu araçların sonuncusu da işte yine bu askeri darbe girişimi oldu. FETÖ askerdeki yığınağını kullanarak böyle bir darbe girişimine girdi. Emir aldı ve emiri yerine getirdi. Başarılı olacağı ümit ediliyordu. Bütün hesaplar buna göreydi.” ifadelerini kullanmıştı.

''ABD'nin ilgisi yoktur''

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'de 2016'da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin bunun aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verilmişti.

David Satterfield: Endişe duyuyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise "Üst düzey Türk yetkililerinin, 2016 yılı dahil olmak üzere Türkiye'de gerçekleşen bir dizi gelişmeden ABD'yi sorumlu tutan değerlendirmelerinden endişe duyuyoruz." şeklinde konuşmuştu.