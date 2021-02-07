Hindistan'da nehre düşen buzul faciaya neden oldu

Yerel basında yer alan haberlere göre; Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan dağlık Chamoli bölgesinde eriyen buzuldan kaynaklandığı ifade edilen sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, Dhauli Ganga Nehri üzerindeki Rishiganga Barajı’nın sel sularını durduramadığını ve baraj ile çevredeki evlerin selden zarar gördüğünü belirtti.

Chamoli Bölgesi Eyalet Acil Yardım (SDRF) yetkilileri, olay yerine ulaştıklarını ve Ganga Nehri çevresinde yaşayan bölge sakinlerinin dikkatli olmasını belirtti. Yetkililer ayrıca dağlık bölgedeki büyük bir buzulun kırılarak nehir sularının seviyesini aniden yükselttiği ve sele neden olduğunu ifade etti.