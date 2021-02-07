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DÜNYA

Mısır'da bina çöktü! 4 kişi hayatını kaybetti

MISIR'da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mısır'ın Sevhac kentinin güneyinde bulunan Gerga bölgesinde 3 katlı bina çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer, Gerga bölgesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede devam eden kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Yıkılan binanın kerpiçten yapıldığı ifade edildi.

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