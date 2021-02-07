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MEDYA

Manipüle edilen görüntülerle ilgili TRT'den açıklama

TRT Belgesel'de yayınlanan Sıfır Atık programındaki bir bölümün kesilerek Twitter'da paylaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı. İçeriğin çarpıtıldığı belirtilen açıklamada paylaşımın art niyetli olduğu belirtildi.

Bazı sosyal medya sayfalarında TRT Belgesel'de yayınlanan 'Sıfır Atık' programındaki bir bölümün kesilerek yayınlanmasına TRT'den tepki geldi.

TRT, programdaki bölümün bazı art niyetli kesimler tarafından çarpıtılarak paylaşıldığını belirterek yapılan yorumların üzücü olduğu kaydedildi.

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