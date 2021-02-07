Manipüle edilen görüntülerle ilgili TRT'den açıklama

Bazı sosyal medya sayfalarında TRT Belgesel'de yayınlanan 'Sıfır Atık' programındaki bir bölümün kesilerek yayınlanmasına TRT'den tepki geldi.

TRT, programdaki bölümün bazı art niyetli kesimler tarafından çarpıtılarak paylaşıldığını belirterek yapılan yorumların üzücü olduğu kaydedildi.