Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçti
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İzmir' sözleriyle dalga geçti.
Geçtiğimiz günlerdeki yoğun yoğun yağışların ardından İzmir'de ortaya çıkan görüntüler, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin eleştirilmesine yol açmıştı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bu görüntülerle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir hakkında söylediği sözleri, kinayeli bir biçimde paylaştı.