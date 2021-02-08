Çin'de rögara torpil atan çocuğun havaya uçtuğu anlar
ÇİN'de rögar kapağında bulunan delikten içeriye torpil atan çocuk, meydana gelen patlamada havaya savruldu.
Çin'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu torpili içeriye attı. Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü.
Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.