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Emel Sayın koronavirüs aşısı yaptırdı tedbiri elden bırakmadı

75 yaşındaki devlet sanatçısı Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu. Sanatçı, aşı olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemesi nedeniyle Türkiye'de aşılama süreci başladı. Türk Devlet sanatçısı Emel Sayın da corona virüs aşısı olan vatandaşlar arasında. 75 yaşındaki sanatçı Emel Sayın, aşı olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Sanatçı, Instagram'dan yayınladığı videoda, "Merhaba. Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

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