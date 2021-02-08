Bursa'da yürekler ağza geldi! Ölümün teğet geçtiği anlar
BURSA'da dükkandan çıkarken dengesi kaybedip savrulan adam otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Alışveriş için gittiği iş yerinden elinde poşetlerle ayrılan kişi, ayağının merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybetti. Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi, bu sırada hızla ilerleyen aracın manevra yapmasıyla ölümden kurtuldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurutulan adam büyük şok yaşadı.