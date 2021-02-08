BIST 1.535
DOLAR 7,10
EURO 8,56
ALTIN 419,45
YEREL

İzmir'de çarşaflı kadına saldırdı! Tepki çeken görüntüler ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde E.Ç.'nin (55), K.Ö.'ye (47) çarşaf giydiği gerekçesiyle saldırdığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Geçen 5 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda; belediye otobüsünde yolculuk eden E.Ç., koltukta yanına yaklaştığı K.Ö.'ye çarşaf giydiği gerekçesiyle tepki gösterdi. E.Ç., "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin" diyerek, K.Ö.'ye fiziki müdahalede bulundu. E.Ç.'ye, otobüste bulunan diğer yolcular müdahale etti. E.Ç, yolcular tarafından kadının yanından uzaklaştırılarak, boş koltuğa oturtuldu. K.Ö.'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde E.Ç.'nin, yolculuk sırasında yerinden kalkıp K.Ö.'nün yanına yaklaştığı ve çarşaf giydiği gerekçesiyle tepki gösterdiği görüldü. Araya giren yolcuların E.Ç.'yi kadının yanından uzaklaştırması da yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 8 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Her şey bir anda oldu! İstanbul'da feci kaza kameraya yansıdı
Muharrem İnce yola çıktı! İYİ Parti fena halde karıştı!
Malatya'da sokak köpekleri kadına saldırdı! Dehşet anları kamerada
İstanbul'da ev aldı hayatı kabusa döndü! Korkudan kapıyı açamıyor
İstanbul Havalimanı'nda hareketli saatler! Çocuğu kaybolan anne fenalık geçirdi
Bursa'da yürekler ağza geldi! Ölümün teğet geçtiği anlar
Serdar Ali Çelikler: Ben olsam Erol Bulut'u hemen gönderirim
Kefaret 13. bölüm fragmanı
Tövbeler Olsun 26. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı