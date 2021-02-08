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İsveç köftesi nasıl yapılır sırrı sosunda!

Bu akşam herkesin bayılarak yediği İkea köftesi olarak bilinen İsveç köftesi yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Akıllara İkea köftesi olarak da kazınan soslu İsveç köftesini çoğumuz seviyoruz. Lezzeti et suyuyla hazırlanan koyu sos karışımıyla daha da artan bu tek atımlık köfteleri tüketmek hem şık hem kolay. Birkaç ufak değişiklikle yıllardır kullandığınız köfte harcıyla hazırlayabileceğiniz İsveç köftelerini sosuyla birlikte evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte sizler için tarifi şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

Yarım kilo az yağlı kıyma, 1 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 2-3 dilim bayat ekmek içi, yarım su bardağı süt, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 tepeleme çay kaşığı yenibahar, tuz, kızartmak için 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ, sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 300 ml et suyu, 4 yemek kaşığı krema, yarım çay kaşığı karabiber, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=t-SKZLijTks&feature=youtu.be

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