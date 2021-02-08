Aytun Çıray'ın Meral Akşener ile Buluşması İyi Partiyi karıştırdı!

Perde Arkasında İyi Parti'de olan karmaşayı anlattım, bir mevzu var; Meral Akşener bir karar aldı bu kongre sürecinde liste dışı kaldığı için merkez sağın dışlandığını söyleyerek isyan eden ve Akşener'e Koray Aydın'a bayrak açan Aytun Çıray vardı. Akşener'in Aytun Çıray'ı Ankara'ya çağırması sonrasında Çıray resmen sessizliğe büründü, İzmir Milletvekili olduğu için çok fazla gelip gitmedi İzmir'e kapattı kendini taa ki İzmir depreminden ötürü Koray Aydın'la İzmir'de buluşana kadar.

Koray Aydın ve Çıray, İzmir'de bir birlerine destek oldular zaten siyasette budur. Tüm bu olanlardan sonra Meral Akşener, Aytun Çıray'ı tekrar görüşmeye çağırdı ne olduysa orada oldu Çıray eski gücüne kavuştu demek ki Akşener Çıray'ı ikna edebilmiş, odası bile hazırmış o şekilde Akşener'in danışmanı oldu fakat şu an hala İyi Parti'de işler iyi gitmiyor Meral Akşener'i aşağı çekenler var neticede Aytun Çıray'ın Meral Akşener ile buluşması İyi Parti'yi karıştırdı!