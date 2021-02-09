Mansur Yavaş'ın sözleri olay oldu! 'Hep kendinizi dindar, milleti dinsiz görüyorsunuz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında yapılan Şubat ayı Meclis 1. Birleşimi yapıldı. Birleşimde Boğaziçi protestolarına ilişkin bir tartışma yaşandı. AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Yavaş'ın Kabe resminin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sergide yerde sergilenmesine neden tepki göstermediğini sordu.

Yavaş, "Kabe-i Muazzama orada terbiyesizlik yapacaklar ve bunu biz kabulleneceğiz. Bunu ima etmeniz bile size yakışır. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah’ın yerine koymayın. CHP Genel Başkanı dahil herkes onu eleştirmiştir" şeklinde yanıt verdi.