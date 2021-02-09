Denis Shapovalov tuvalet molası istedi, hakem izin vermedi

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ın ilk turunda 11 numaralı seribaşı raket Denis Shapovalov'un Dannik Sinner ile karşılaştığı mücadelede 'tuvalet' krizi yaşandı. Kanadalı Shapovalov, maçın hakeminden defalarca tuvalet izni istemesine karşın olumlu geri dönüş alamadı. Bir ara hakemi dinlemeyip kort dışına yönelen Shapovalov, diskalifiye olma tehlikesinin hatırlatılması üzerine ise kararından vazgeçti.

"Tuvalete gidersem ne olur, cezalandırılır mıyım?"

Shapovalov, "Tuvalete gidersem ne olur, cezalandırılır mıyım?" diyerek ayağa kalktı ve oyun alanının dışına doğru yöneldi. Bu esnada Helwerth, oyuncuyu durdurdu ve kuralları hatırlattı.

''Beni diskalifiye mi edeceksin''

Kanadalı Shapovalov da mücadelenin hakemine "Gidemezsin ne demek. Beni diskalifiye mi edeceksin. Çişimi yapmam gerek. O zaman yöntem değiştirip şişeye yapayım. Siz hakemler oyunculara bu izni bile vermiyorsunuz. Bu kuralı anlamıyorum." sözleriyle yanıt verdi.

"Bunun aptalca bir kural olduğunu düşünüyorum''

Tuvalet izni alamayan 11 numaralı seribaşı raketin öfkesi maç sonu basın toplantısında da dinmedi. Genç oyuncu karşılaşma sonrası, "Bunun aptalca bir kural olduğunu düşünüyorum, özellikle benim için. Her sette bunu yapmam gerekiyor. Sahada çok uzun süre kaldığınızda bu imkansız hale geliyor. Tabii ki hakemin hatası değil ama bu kuralın sorgulanması gerek. Bence daha fazla mola verip tuvalete gitmeliyiz. 3-4 saatten fazla kortta kaldığımız dönemler oluyor." dedi.

Dannik Sinner'i favori çıktığı maçta zorlansa da mağlup eden Shapovalov, ikinci turda Bernard Tomic ile karşılaşacak.