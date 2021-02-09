Muharrem İnce'nin o videosu tekrar dolaşıma girdi! "Asla bir daha karşısına geçmem"

Muharrem İnce CHP'den istifa etti ve Memleket Partisi'ni resmen kurmak için ilk adımı attı. İnce'ye CHP içinden tepkiler devam ederken, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak katıldığı programın görüntüleri sosyal medyaya tekrar servis edildi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Fox TV'de Fatih Portakal ve Fox Haber yöneticilerinin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce o programda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam" deyip şöyle devam etti: "Bir daha karşısına asla aday olmam" dedi.

İnce devamında, "Hayır karşısına aday olduğu bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı yapmışsa ben vefalı bir insanımdır, yanlışlarını söylerim ama kendisiyle bir daha böyle bir yarışa asla girmem" ifadelerini kullanıyor.

"Bir daha kendisiyle (Kılıçdaroğlu) karşı karşıya gelmem" diyen Muharrem İnce, "Çünkü bir insanın, bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı. ?en vefasız biri değilim, bana bunu yapan birinin karşısına geçmem" diyor.