Mustafa Cengiz: Ali Koç sinkaflı küfürler etmiş

Galatasaray'ın yeni transferlerinin basın toplantısı, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti. Toplantıya, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Basın toplantısında açılışı yapan ve yeni transferlere teşekkür ederek başlayan Mustafa Cengiz, "Allah utandırmasın, nokta transferlerinde limitler içinde kalmaya çok hassasiyet gösterdik. Hiçbiriyle çift sözleşme yapmadan net transferlerdir. Bu transferlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Onyekuru hem Türkiye'den hem Avrupa'dan çok teklif aldı; aynı şekilde Mohamed de öyle. Gedson zaten iyi bilinen bir futbolcu bizi tercih etti. Yedlin'in de bonservisini aldık, kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü futbolcu köle değildir. Futbolcular, yüksek para vererek alınacak isimler değildir. Diğer takımların aldığı oyuncular da karakterlidir. Ben bunların yüksek karakterine çok teşekkür ediyorum, Galatasaray'ı tercih ettiler." ifadelerini kullandı.

Geldiği gibi peşpeşe goller atan Onyekuru, "Başkanıma çok teşekkür ediyorum diğer taraftan da Fatih Terim'e. Taraftarlara da teşekkür ederim. Tekrardan evime dönmek çok güzel. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya geri dönsem kendimi mutlu hissediyorum. Daha önce yaşadığımız gibi bir şampiyonluk da bu mayısta yaşarız." dedi.

'Galatasaray'da olmaktan dolayı neler hissediyorsun' sorusuna cevap veren Deandre Yedlin, "Galatasaray'da oynayacağım için çok onurlu ve gururluyum. Başkanıma, yönetime ve Fatih Hoca'ma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım beni inanılmaz iyi karşıladı. Galatasaray tanımadığım, bilmediğim bir takım değil. Ben zaten Amerika'dayken Galatasaray'ı biliyordum. Futbol bu kadar yaygın değilken orada bildiğim takımlar arasında Galatasaray da vardı. Bu güzel kadroyla beraber umarım şampiyonluk yaşarız" açıklamalarında bulundu.

Cimbom'un yeni golcüsü Mostafa Mohamed ise, "Galatasaray ikinci ailem gibi. Başkanımız Mustafa Cengiz, yöneticimiz Abdurrahim Albayrak ve hocamız Fatih Terim'e teşekkür ediyorum. Duygularımı karşı taraf hissettiğinde daha iyi oluyorum. Beni çok iyi karşıladılar onlara çok teşekkür ediyorum. Geçen sene bana Fenerbahçe'den teklif gelmişti ama ben Galatasaray'da oynamaktan yana daha mutlu olurum." söylemlerinde bulundu.

Benfica'dan kiralık olarak sarı-kırmızılılara gelen Gedson Fernandes, "Galatasaray gibi büyük bir camiada oynayacağım için çok mutluyum. Daha önce burada oynamıştım. Tabii o zaman taraftar vardı. Pandemi biterse bu camianın önünde oynama gururuna erişebilirim. Tüm personellere öncelikke Mert'e teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri evimde gibi hissettiriyorlar beni. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum, bana destek verdiler. Umarım ben de bu takımın önemli bir parçası olup şampiyonluk yaşarım" sözlerini kullandı.

Toplantının ilerleyen dakikalarında tekrardan sözü alan Cengiz, "Unuttuk, Ahmet Keskinkılıç hocamız vefat etti. Bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Unutulmaz bir insandı. İkinci olarak, ben Antepliyim bununla övünç duyarım, Giresunlu da olsam Rizeli de olsam. Türklüğümle gurur duyuyorum. Galatasaraylı olmak gibi. 100. yılı kutlandı Antep'in dün katılamadım tabii. Kovid nedeniyle... Buradan tüm atalarımızı anıyorum." dedi.

Fenerbahçe derbisinde yaşanan seyirci tartışmasıyla alakalı soruya cevap veren Cengiz, "Ben de şaşırdım. Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar. Er meydanına çıkıp, mağlup olmak da bir onurdur. Mağlubiyeti kabul etmek onurlu bir şahıstır. 21 yıl biz o sahada mağlup olduk. Ve VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Ben VAR yokken siz hile yapıyordunuz demek istemiyorum. Helal olsun bizi 21 yıl yendiler. Kim bizi yendiği için yücelir. Bize yenildiği için bu kadar algı yapmak yine bizi yüceltir. Bizim ne kadar değerli olduğumuzu gösterir. Fenerbahçe camiası benim kardeşimdir. Fakat yönetimlerinin bu tavırlarını ben hoş karşılamadım. Hakem maça etki etti deniyor tamam kabul ettim. Tamam kabul edelim diyelim 1-1 oldu o maçın dakikasında. Hakem sen penaltıyı vermedin, kırmızı kartı vermedin. Bir kırmızı ve bir penaltı daha verilmedi. Onları verseydi ne olacaktı? Madem ki hakem sonuca etki etti, hakemin bizim lehimize etki ettiği 4 pozisyon var. Onlardan da bahsedersen ben mutlu olurum. Neticeye etki etmedi bence verilmeyen sarı kart. Ofsayt, ofsayt çizgisinden verilir. Allah aşkına yapmayın ya. Tam tersine ofsayt verseydi yer yerinden oynamalıydı. Ama biz buna rağmen bozmadık. Voleybol maçında sahamızda yendiler. Başkanları yanımda alkışlıyor, tek laf eden olmadı. Tam tersine sevgili Ali Koç yanıma geldi. Oraya da giderken, dur giremezsin diye bir şey olmadı. Oradaki görevli listeye bakalım dedi, ben de ne listesi dedim sertçe. Tek tek 29 kişi... Ben tek tek beklerim olay çıkmasın diye. Herkes girdi ben asansöre gittim, çok da kırıldım. Ben girdiğimde sol tarafta bir bölüm çoluk çocuk maça giriyor. Bu ne ya dedim! Sağlık çalışanları adı altında seyirci sokulacakmış, yazı yazdık ve valiliğe bilgi verdik. Sokulacaksa da eşit taraftar sokulsun dedik. Bir sürü kişi gelmiş maça. Bu arkadaşların hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyor. Bugün kovidin kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacı. Tezahurat yapılacaksa her iki takımdan da eşit girilsin. Fatih Terim'e ağır küfürler olduğunu duyduk. Sayın Bakanı aradım, o da şaşırdı. Mehmet Bakan da beni aradı akabinde. Başkanım 20 Fenerbahçe 20 Galatasaray 20 de TFF diye izin vermiştik dedi. 30'ar yapalım demişler sonra biz 29 kişi kaldık 30 olamadık. Üstümü kimse arayamaz arkadaşlar. Oradaki görevli kimki bizi arayacak. Bu 29 kişiden rahatsız oldular. Maç bitti Allaha şükürler olsun yendik. Takımımız sanal olarak gitti alkışladı. Voleybolda kendi sahamızda yenildik, kendileri dakikalarca alkışladılar. Yenilgiye katılmak bir karakter gerektirir. Gelmiş Ali Bey, 'Ya başkanım bu yapılanlar ayıp mı?' Ben döndüm ve iyi görmedim dedim. Ali Bey'e antipati duymam. Değerli bir ailesi var. Orada bambaşka bir hale bürünmüştü. Tek başına stadyum güvenlik amiri gibi herkese ayar verdi. En son personel içeri girmeden çekilmedim. Ali Bey de simkaflı laflar etmiş, ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim. Karakterimi biliyorum, tepki verirdim. İnşallah kendisi açıklama yapar. Ben küfrettiğine inamıyorum çünkü bir takım korumalara etmiş. Yani Ali Bey niye tek başına bu işleri yapıyorsun. Sen güvenlik amiri değilsin. Stadyumdan çıktıktan sonra sevgili Abdurrahim Bey'e saldırı oldu biliyorsunuz. Karşı takımı rencide etmem. Yanlış söylemler olabilir, bunlara katılmıyorum" açıklamalarını kullandı.