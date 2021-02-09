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Konya'da feci kaza kamerada! Metrelerce sürüklendi

İhlas Haber Ajansı

KONYA’da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel P. idaresindeki otomobil tali yoldan caddeye çıktığı sırada seyir halinde olan Fatih Mehmet Kara’nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü savruldu. Motosiklet sürücüsü Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Temel P, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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