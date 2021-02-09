Ankara polisi, Çin Büyükelçiliği önündeki Uygurlara müdahale etti: Kaldırın atın bunları

Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde Uygur Türklerinin düzenlediği eylem, 5 gününde polis müdahalesiyle karşılaştı. Uygurlar bu eylemi Çin tarafından ''toplama kamplarına'' alınan akrabalarının akıbetini ortaya çıkarmak için yapıyor.

''Çin ile ilişkilerin kıymetinin bilineceğini ümit ediyoruz''

Çin Büyükelçiliği, siyasetçilerin de ilgili gösterdiği bu eylemle ilgili dün bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada eylemcilerin Çin’in imajını karalamak ve Çin-Türkiye ilişkileri bozmak istedikleri iddia edildi.

Söz konusu açıklamada "Sağduyulu insanların yalanlara kanmayacağını ve Çin-Türkiye dostluk ilişkilerinin kıymetini bilerek bunu koruyacağını ümit ediyoruz" denildi.

Polis, ''Kabak tadı verdi'' dedi, müdahale etti

Bugün ise polis, Uygurlara "eyleme devam edemeyeceklerini" söyledi. Eylemcilerle konuşan bir emniyet yetkilisi, "Kabak tadı verdi, artık dağılmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka polis ise ailesini arayan bir Uygur'a yönelik, ''Polise karşılık verme, dinlemiyorsan kalk s.. git buradan'' ifadelerini kullandı, ardından diğer polislere, ''kaldırın bunların atın'' diye seslendi.

Bu komutun ardından polis eylemcilere müdahale etti. Bu anları Uygur eylemcilerden Alimcan Otyürek sosyal medya hesabından paylaştı.

Uygurların avukatı İlyas Doğan ise, eyleme sadece 13 kişinin katıldığını dile getirerek, ''Kendilerine 'kamp mağduru' diyen bu insanlar ailelerini arıyor. Ama güvenlik güçleri 13 kişinin kamu düzenini bozduğunu iddia ediyor'' dedi.