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Kuru bamya çorbası nasıl yapılır tam bir şifa deposu!

Bu akşam çok faydalı ve çok lezzetli bir lezzet denemeye ne dersiniz nohutlu kuru bamya çorbası! Bu tarife bayılacaksınız...

En sevilen yemeklerden biri olan bamyanın çorbasını denediniz mi hiç, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezidir. İpe dizilerek kurutulmuş çiçek bamyalar ve nohutla, limon suyuyla birlikte çorbaya asıl lezzetini verir. Peki bamya çorbası nasıl yapılır? diye soracak olursanız, tüm detaylarını aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler;

1 kase kuru bamya, 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 adet orta boy soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 adet orta boy domates, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım limon suyu, 3-4 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı haşlanmış nohut, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=BtJx1H9V3Po

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