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Evlatlarınızı Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Boğaziçi eylemlerine ve İzmir Belediyesine değindi. Bahçeli; "Evlatlarını üniversiteye gönderen muhterem analarımız, çocuğunuz bu örgütlerin eline düşerse bundan memnun olur musunuz? Taşlarla, sopalarla sokak sokak polislerle çatışmalarından, geleceklerini kaybetmelerinden mutluluk duyar mısınız? Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın.' diyor. Kendisine göre hava hoş, başkalarının sırtından kurban kesmesi kolay. Muhterem analarımız, çağrımı tekrarlıyorum: Evlatlarınıza siz sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın. Öğrenci başka, terörist başkadır.'' ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesine sert çıkışta bulunan Bahçeli; ''Bunlar Mart'ın sonuna bahar diyorlardı kastettikleri meğerse kara kışmış bıçak gibi ayazlara ön hazırlıkmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi devlet içinde devlet değildir, devlet tektir herkes duysun ki bu devlet Türkiye Cumhuriyetidir!'' şeklinde konuştu.

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