Sapkın ilişkiyi affeden Mevla son kararıyla Esra Erol'da herkesi şoke etti

TÜRKİYE'nin konuştuğu Mevla Kaya olayı izleyenlerin başını döndürdü. Esra Erol'un boşanması için yalvardığı Mevla, cuma günü Salih'in elini tutup onunla evliliğini devam ettireceğini söylemişti. Tam Mevla olayı kapandı derken, Mevla iki gözü iki çeşme geri döndü.

Ortaya çıktı ki karısı Mevla ile evine dönen Salih bir gün sonra hemen sapkın ilişkisine dönmüştü. Telefonla aradığı Nilüfer'den istediği yanıtı almış olacak ki pazar günü Mevla'nın karşısına 'Ben çocuklar için evliliği devam ettiririm sandım ama yapamayacağım. Ben boşanmak istiyorum" demişti.

Sapkın ilişkinin ortasında kalan Mevla, 'boşanma" lafını duyunca soluğu Esra Erol'un canlı yayınında aldı. "Ben çok yanıldım"' diyen Mevla, "Boşanmak istiyorum" dedi. Esra Erol, "Ben bir kaç ay vermiştim ama 3 gün sürdü' diyerek durumu özetledi. Mevla'ya doğru yolu göstermek için adeta yalvar yakar olduğunu hatırlatan Esra Erol, "Ben artık sizin ipinizle kuyuya inmem" diyerek Mevla'ya umduğu desteği sunmadı.

Aldığı karşılıkla büyük şok yaşayan Mevla, Esra Erol'a yalvar yakar oldu.

Esra Erol'a "Şimdi de ben sana elimi uzatıyorum abla tut elimi" dedi. Esra Erol "Ben sana boşanma konusunda yardım edeceğim' diye söz verdi.