Esra Erol Mevla'yı fena tersledi! Sapkın ilişkiyi affetmişti son haber bomba

Kocası Salih'in eve getirdiği sevgilisi Nilüfer ile birlikte yaşayan Mevla, Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol 3 çocuk annesi Mevla'nın tüm gücüyle yanında olurken, Türk halkı da ona yeni bir hayat kurmak için seferber oldu. Esra Erol'un boşanması ve kendi hayatını kurması için adeta yalvardığı Mevla, önce buna razı oldu. Ama Mevla'nın çok zorlanarak aldığı bu karar uzun vadeli olmadı.