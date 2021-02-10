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Haliç Köprüsü’nde feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı var

Haliç Köprüsü’nde yağış nedeniyle kontrolünü kaybeden motosikletli kurye bariyerlere çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Köprü yan yolundan Edirne istikametine doğru seyreden 34 DRU 984 plakalı kurye motosiklet kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen sürücüsüyle birlikte 2 kişi kazanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile çevre hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan diğer kişi ise polis yardımıyla ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Kazadan dolayı tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan motosikletin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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