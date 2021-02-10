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Arto tatilcileri savundu! Söylemezsem Olmaz'da çalışanlara söylediklerine tepki yağdı

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında şarkıcı Arto, Uludağ'dan gelen tatil görüntülerini eleştirenlere verdiği yanıtla tepkilerin odağı oldu.

Söylemezsem Olmaz programında, tatilcileri eleştirenlere yanıt veren Arto "Şimdi onlar eleştiriyor ya bizi, biz kayağa gitmişiz. Bizimkisi yasak değil, istediğiniz kadar konuşun. Bize konuşuyorsunuz da, hafta sonu İstanbul'da her yer tıklım tıklım" diye konuştu. 

"Hanımlar, beyler hafta arası çalışmaya gitmiyor mu bir bankaya, bir postaneye, bir fabrikaya" diyen Arto, "Biz en azından, hani çok elitiz ya, biz elit olduğumuz için en azından 4 kişi gidiyoruz. Siz 100 kişisiniz. Hayır ama yani olur mu öyle şey? Hepimiz mağduruz, hele biz şarkıcıyız. 1 yıldır şarkı söylemiyoruz. Sen en azından fabrikaya gidiyorsun, postaneye gidiyorsun, araba tamirine gidiyorsun" ifadelerini kullandı.

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