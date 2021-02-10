'Yönetimine isyan ediyorum' deyip istifa etmişti! Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye dönüyor

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteciler İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu ve Barış Yarkadaş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV canlı yayınında CHP'lilleri ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yarkadaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den istifa ederek Kırklareli'nde bağımsız olarak Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun CHP'ye geri döneceğini açıkladı.



Kesimoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Benim CHP'nin kimliği ile uzaktan ya da yakından olumsuz bir değerlendirmem yok ve olamaz da zaten. Ben CHP'nin yönetimine isyan ediyorum. Yönetimin almış olduğu kararlara direniyorum, o kararları kabul etmiyorum. CHP'liliğimi ölçmek, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ben gözümü CHP'de açtım. Özenle korudum, bilinçle korudum, ilkeyle korumaya devam ediyorum. Benim o altı ok 40 yıldır yüreğimde, benim yüreğimden onu silmeye hiçbir kimsenin gücü yetmez. 2014 yılında da sayın Baykal'a muhalefet ederken 29 milletvekili vardı arkamda. O muhalif milletvekillerinden birinin ismi de sayın Kılıçdaroğlu'ydu." ifadelerini kullanmıştı.









31 Mart Yerel Seçimine bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu %37,48 oy olarak Kırklareli Belediye Başkanı seçilmişti. CHP'nin adayı Mehmet Tuna Soykan ise %21,11 oy almıştı.