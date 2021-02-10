Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Muharrem İnce iddiası olay oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk oldu. Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü kararı ve Muharrem İnce'nin CHP'den istifasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır'daki ailelere destek için ilkbaharda 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyeceklerini söyleyen Sayan, merak yürüyüşe dair merak edilenleri anlattı.

Mart sonu Nisan başı yürüyüş başlıyor

Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü fikrinin kendisinden çıktığını belirten, Sayan, "Mart sonu Nisan başı olur 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yola çıkacağız" dedi. Yürüyüşün tahmini 7-12 gün süreceğini söyleyen Sayan, Ağrı ile Diyarbakır arasındaki mesafenin 450 kilometre olduğunu açıkladı.

"Teröre 'dur' demenin zamanı gelmiştir"

Sayan, "Kürtler hiç kimsenin rehinesi değildir. Ne PKK'nın ne de siyasi uzantısı HDP'nin rehineleri değildir. Dolayısıyla ayağa kalkmamız lazım ve buna 'dur' dememiz lazım. Terörü Kürtler bitirir. Kürtler ayağa kalkacak. Teröre 'edi bese', 'yeter artık' diyecek ve bu terör örgütleri gereken dersi alacaklar." diye konuştu.

Güvenlikle ilgili hiçbir endişelerinin olmadığının altını çizen Sayan, "Terörün bitirilmesi icin ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ağrı'dan her evden bir ateş alarak her evden yürek alarak çoğalacağız." dedi.

"CHP'den destek telefonu gelmedi"

Siyasilerden destek aldıklarını vurgulayan Sayan, Hadi Özışık'ın "CHP'den destek var mı?" sorusuna "Ben şimdiye kadar CHP'den arayanı görmedim. Belki onlar Boğaziçi'nde olabilirler bizi unutmuş olabilirler" diye yanıt verdi.

"İnce'nin istifası uzun vadede Millet ittifakı için kazanç"

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sayan, bu ayrılığın uzun vadedede Millet ittifakı için kazanç olduğunu ileri sürerek çok konuşulacak şu ifadeleri kullandı:

"Millet ittifakı HDP'yi de içine alacak. HDP ile seçime girecek ittifak aynı zamanda birçok yerde oy kaybedecek. İşte tam da orada Muharrem İnce olacak. İnce olmasaydı, bu insanlar ya sandığa gitmeyecek ya da Cumhur ittifakına yakın partilere oy vereceklerdi. Bence üst akıl bunu tasarlayarak yaptı. CHP ile HDP'yi birleşik şekilde seçime sokacaklar HDP'liler CHP'lilerin listesinden seçime girecekler ve doğu ve güneydoğudaki oyları CHP'ye akıtacaklar. Bu sefer CHP'den kızanlar 'niye HDP ile birleştiniz diye oy vermiyorum' diyen kesim, sandığa gitmeyecek ya da AK Parti-MHP'ye yönelecekken, onlar Muharrem İnce'ye oy verecek. Dolayısıyla ikinci tura kalırsa seçim o zaman İnce, Millet ittifakıyla birlikte hareket ederse bunlar için kazanç olur. Bence bunu tasarladılar, bunu planladılar. Aradaki oyların kaybolmaması için Muharrem İnce faktörünü ortaya attılar. Onu ayırdılar parti kurdurdular. Kendilerini sağlama almaya çalışıyorlar."