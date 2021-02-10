Oğuzhan Asiltürk'den Temel Karamollaoğlu'na darbe hazırlığı!

Oğuzhan Asiltürk ile ilgili Milli gazetede manşet vardı; milli görüş lideri Oğuzhan Asiltürk'ün açıklaması haberde ifade ediliyordu, Temel beyle görüşen gazeteci arkadaşlarımız modunun düştüğünü söylüyorlardı ama dün Cüneyt Özdemir'e konuşan Asiltürk, ''Beni bakan bile yapsalar oraya girmem'' dedi. Perde Arkasında Kemal Öztürk'e sordum, son sözü kim söyleyecek, Oğuzhan Asiltürk mü Temel Karamollaoğlu mu? Gelenek olarak söylüyorum bir davada milli görüş davanın lideri ise Oğuzhan Asiltürk ne olur Temel Karamollaoğlu ne yapacak?