HDP'nin kirli kampanyasını Kemal Öztürk böyle çürüttü!

PKK'nın hendekler kazarak terör eylemleri yaptığı yıllarda teröristlerle çatışan, canını ortaya koyan kahraman polis ve askerlerimizi karalama kampanyası yapan HDP'nin oyununu, o dönem bölgeye giderek sahada gazetecilik yapan ve birçok şeye şahit olan Kemal Öztürk, bozdu.



Kirli kampanyaya alet edilen Cizre'deki binanın önündeki fotoğrafını paylaşan Kemal Öztürk, o günlerde orada yaşanan olayları anlattı. Tüyler ürperten şeyler anlatan Öztürk, şehitlerimizi tekrar anmamızı ve teröre bir kez daha lanet okumamızı sağladı.