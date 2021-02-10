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HDP'nin kirli kampanyasını Kemal Öztürk böyle çürüttü!

Kirli kampanyaya alet edilen Cizre'deki binanın önündeki fotoğrafını paylaşan Kemal Öztürk, o günlerde orada yaşanan olayları anlattı.

PKK'nın hendekler kazarak terör eylemleri yaptığı yıllarda teröristlerle çatışan, canını ortaya koyan kahraman polis ve askerlerimizi karalama kampanyası yapan HDP'nin oyununu, o dönem bölgeye giderek sahada gazetecilik yapan ve birçok şeye şahit olan Kemal Öztürk, bozdu.


Kirli kampanyaya alet edilen Cizre'deki binanın önündeki fotoğrafını paylaşan Kemal Öztürk, o günlerde orada yaşanan olayları anlattı. Tüyler ürperten şeyler anlatan Öztürk, şehitlerimizi tekrar anmamızı ve teröre bir kez daha lanet okumamızı sağladı.

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