Milföy mantı nasıl yapılır çıtır çıtır mantı!

Mantı yapmayı artık gözünüzde büyütmeye gerek yok! Milföy mantı tarifi, mantı yapmaya farklı bir bakış açısı getiriyor; hem zamanı dar olanların hem de mutfakta yeni olanların yüzünü güldürüyor. Hamur kıvamı tutturmaya uğraşmadan ve hatta oklavayı elinize dahi almadan, çıtır çıtır ve enfes bir mantı yapabilirsiniz artık. Milföy hamurunun pratikliği ve pişince çıtır çıtır olan dokusu, 7'den 70'e bayılarak yediğimiz geleneksel lezzetimiz mantıya çok güzel bir katkı yapacak. İç harcını da hazırlaması aşırı kolay olan bu enfes tarif, kendinizi şımartmak için de, sevdiklerinizi büyülemek için de harika bir tercih olacak.

Malzemeler;

3-4 adet dikdörtgen ya da 7-8 adet kare milföy, 250-300 gr kıyma, 1 adet orta boy soğan, tuz, karabiber.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=BpioU-g-GZg