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YEREL

İstanbul'da trafikte pes dedirten görüntü! Bu kadarı da olmaz

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir minibüsün sosyal mesafesiz şekilde kapıları açık dışarda yolcu taşıdığı görüntüler izleyenlere pes dedirtti.

Korona virüs salgını başından bu yana maske, temizlik ve mesafe kuralları yetkililer tarafından sık sık hatırlatılıyor. Toplu taşıma araçlarında da mesafe kurallarına uyulması gerektiği söylenirken, Başakşehir'den İkitelli istikametine giden bir minibüsteki mesafesiz yolcu taşımacılığı bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde, minibüsün fazla yolcudan dolayı açık kapılı şekilde yolda hızla seyrettiği ve bir yolcunun ise dışarıya sarktığı görülüyor.

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