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YEREL

Dehşet anları! Esenyurt'ta 6. kattan atlayan adam hayatını kaybetti

İSTANBUL'da Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir kişi apartmanın 6. katından atladı. Yere çakılan adam feci şekilde can verdi.

Olay, sabah saatlerine Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürsel S. isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 15 katlı bir binanın 6'ıncı katından atladı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri, Gürsel S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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