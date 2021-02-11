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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yı yeniden istedi işte o anlar

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti ikinci defa nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Sinan Akçıl, ünlü oyuncu Burcu Kıratlı'yı ailesinden istedi.

2018 yılında Amsterdam'da sürpriz bir nikahla evlenen ve 8 aylık evliliğin ardından boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 2020 yılında barışmıştı. Yeniden evlilik kararı alan ünlü çift aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Akçıl, Kıratlı’yı tekrar ailesinden istedi. Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini paylaşan Akçıl ,"Işıklar altındayız diye sanma ki geleneksiz göreneksiziz. Anlı şanlı bir isteme oldu. İlk seferinde çok konuşulmuştu, bu sefer söz sırası aşkta. Bırakın o konuşsun. Yakında" notunu yazdı.

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