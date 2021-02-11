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Antalya'da kaldırımda yürüyen adamın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da kaldırımda yürüyen adam, kilitli kaldığı evin balkonundan atlamaya çalışırken düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İlginç olay, Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve kimliği belirlenemeyen vatandaş, balkondan düşen bir kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Sibel G. isimli kadın 2 katlı evin birinci kat balkonundan kaldırıma düştü.

Kaldırma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken, Sibel G. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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