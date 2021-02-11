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İzmir'de 85 yaşındaki kadın rögara düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi

İZMİR'in Buca ilçesinde rögar kapağını çalan şüpheliler neredeyse 85 yaşındaki kadının ölümüne neden olacaktı. İşte yaşlı kadının rögara düşme anı...

İzmir'in Buca ilçesinin bir mahallesinden güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti.  Kayıtlarda iki kadın sokağa gelip rögar kapağını çıkarıp götürüyor. Bir süre sonra buradan geçen 85 yaşındaki Perihan Emek, rögara düşüyor. 

Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan kadın, yakınlarınca Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının ayağında ve bacağında kırıklar oluştu.

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