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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD açıklaması

Gündemin sıcak başlıklarını TRT Haber yayınında değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD yönetimiyle ilişkiler için, "Çözüm yollarımızı önererek müzakere halinde olacağız. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Dışişleri Bakanımızın bir görüşmesi olur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemin sıcak başlıklarını TRT Haber yayınında değerlendirdi.

Kalın, "Biden yönetimi yeni adımlar atacaklarını söylediler. İlk teması geçen hafta ben yaptım ABD tarafıyla. Ortak hareket edebileceğimiz konuları konuştuk. S-400 ve F-35 konularını, FETÖ ve PYD/YPG desteğini de görüştük. CAATSA yaptırımlarını da ele aldık. Bunlar ABD ile ilişkilerimizi geriyor. Bu konular Obama döneminde başladı, Trump döneminde devam etti. Türkiye ile ilişkilerini önemsediklerini görüyoruz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile önümüzdeki günlerde yine görüşmelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

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