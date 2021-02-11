İncirli kurabiye nasıl yapılır bu tarif favoriniz olacak!

İncir en besleyici meyvelerden biri. Üstelik şeker oranı da oldukça yüksek olduğu için, şeker tüketmeden beslenmek isteyenlerin tatlı ihtiyacını karşılama konusunda çok başarılı bir meyve. Biz de bu şahane meyveyle enfes bir kurabiye yapalım dedik. İşte çok seveceğiniz incili kurabiye tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

8-9adet incir, yarım su bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı ceviz, 200 gr tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, yarım su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket şekerli vanilin.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

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