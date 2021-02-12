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MEDYA

Hadi Özışık'tan Saadet Partili Birol Aydın'a tepki

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ankara'ya bomba gibi düşen Saadet Partisi'ndeki genel başkan değişimiyle ilgili habere açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'a tepki gösterdi.

Oğuzhan Asiltürk cephesinin Saadet Partisi'ni kongreye götürme çabasını kulis bilgi olarak veren Hadi Özışık, bu bilgiyi yalanlayan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'a tepki gösterdi.

Dün Habertürk yayınında Hadi Özışık, Oğuzhan Asiltürk cephesinin Saadet Partisi'ni kongreye götürmek istediği kulisini paylaştı. 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, bu bilgiyi yalanladı. 

TV100'deki Sağlı Sollu programında konuşan Hadi Özışık, Birol Aydın'a tepki gösterdi ve "Kimse bizim zekamızla dalga geçmesin" dedi. 

Saadet Partisi kongreye gidiyor diye bir şey söylemediğini belirten Hadi Özışık, Oğuzhan Asiltürk cephesinden bir yalanlama gelmedikçe aldığım kulis haberini doğru olarak kabul ederim dedi. 

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