Meral Akşener şıklığını kime borçlu? Moda danışmanı kim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener programda şıklığını neye borçlu olduğunu da anlattı. İzleyicilerden gelen "Meral hanım bu temiz şıklığını neye borçlu, profesyonel bir danışmanlık alıyor mu?" sorusuna Akşener şu cevabı verdi:

"Herhangi bir destek almıyorum. Ben öğretmen okulu mezunuyum. Öğretmen okulunda okuyanlar bilirler ki, orada biz çok özel bir eğitim aldık. Bursa öğretmen okulu mezunuyum ben. Dikiş dersi gördük, moda dersi gördük. Çünkü öğrencilerin karşısına çıkıp bişeyler analatacağız ya... Orada bize öğretilen bişey var, işte o temiz şıklık.

- Bir: Üzerinizde üçten fazla renk olmayacak. Çocuğun dikkatini çekmeyecek.

- Büyük küpeler takmayacaksın, sallanmayacak.

- Aşrı makyaj yapmayacaksın.

- Saçların ya kısa olacak temiz ya da uzunsa mutlaka toplu olacak.

- Ayakkabılarınız mutlaka temiz ve boyalı olacak.

- Yüksek topuklu giymeyeceksiniz, tak tak tak çocuğun dikkatini çekmeyeceksiniz.

- Çok özel bir eğitimden geçtik biz, muhtemelen onun yansımasıdır.

- Ne giyeceğime kendim karar veriyorum.

- Ben kumaş alıp dikiş diktiriyorum.