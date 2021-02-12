Türkiye'de 65 yaş üstü yaşlılık psikolojisi

Türkiye'de yaklaşık 1 senedir günde 21 saat sokağa çıkma kısıtlaması ve toplu taşıma yasaklarıyla yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar zor günler yaşıyor. Pandemi sürecinden en çok etkilenen yaş grubu bir süredir sosyal hayatlarından fedakarlık ederek, sevdiklerinden izole bir yaşam sürmeye ve özellikle bu yaş grubu için ölümcül olabilen koronavirüsten korunmaya çalışıyor. Zaman zaman gündelik ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını dile getiren yaşlıların bu süreçte psikolojik ihtiyaçları da arttı.



Geriyatri olarak bilinen yaşlı biliminin Türkiye'de bilinirliği ve geçerliliği konuşulurken, 65 yaş ve üstü kişilerin daha iyi anlaşılması ve fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra ruhsal ihtiyaçlarının da göz ardı edilmemesi normal zamanlara göre daha önemli hale geldi.



Öte yandan huzurevlerinde tamamlanan aşılanma sürecinin ardından 70 ve 60 yaşındaki vatandaşlarında aşılanmasına hazırlanılıyor.

Pandemi süreci için alınan önlemlerle dış yaşantıdan olabildiğince izole edilen huzurevleri ileri yaşlı vatandaşlarımız için çok daha güvenli bir yer halini aldı. Peki, koronavirüs pandemisinin başından bu yana yaşlı bakım ve huzurevlerinde neler yaşandı? Bir Bilen programının bugünkü konuğu Fikret Bayrak huzurevlerinde alınan önlemleri ve yaşlılık psikolojisinin ve Türkiye'de yaşlılık bilimi üzerine yaşanan eksikliklerin konuşulduğu programı kaçırmayın.





