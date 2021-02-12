Patatesli sıkma nasıl yapılır hamur işi sevenlere!

Gözleme ve katmerle karıştırılan sıkmanın en önemli özelliği katmer ve gözleme gibi salt tüketilmemesidir. Soğan ile harmanlanmış patates ezmesininin içine eklendiği sıkma, kimi zaman patatesli kimi zaman da peynirli olarak yapılır, en çok tüketilen hali bu çeşitlerinden olsa da sıkmanın içerisinde damak zevkinize göre istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Sıkma için gerekli malzemeler arasında un, su, tuz gibi her evde bulunan temel malzemeler vardır.

Malzemeler;

Hamuru için 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, yeteri kadar un, patatesli harcı için 5-6 adet orta boy patates, 2 orta boy soğan, 1 tutam maydanoz, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz.

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